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Царьград

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В России назвали КВН самым результативным дроном с зоне СВО

В России назвали КВН самым результативным дроном с зоне СВО

Оптоволоконный FPV-дрон "Князь Вандал Новгородский" является наиболее результативным русским беспилотником в категории массовых и относительно недорогих фронтовых ударных аппаратов.

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