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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лоран Мекьес: «Когда вы можете сказать инженерам, что за вашу команду выступает лучший в мире гонщик – это важный элемент»

Руководитель « Ред Булл » Лоран Мекьес отметил, что продление контракта Макса Ферстаппена в том числе повысить привлекательность команды для инженеров из других коллективов – и позволит привлекать лучших специалистов.

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