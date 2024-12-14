Он стоял у дверей космоса: открылась выставка, посвящённая инженеру Андрею Васенко

В 1934 году в составе экипажа стратостата «Осоавиахим-1» конструктор побил рекорд высоты, поднявшись на 22 тысячи метров над уровнем моря В Историко-литературном музее города Пушкина открылась выставка «Небесная стихия», посвящённая 125-летию инженера-аэролога Андрея Васенко.