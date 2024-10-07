Курская дуга, 6 октября: Спецназ НАТО провалил операцию «Wildschwein Jag» Появились любопытные подробности вторжения украинской армии на нашу землю На фото: боевая работа экипажей ударных вертолетов Ка-52 в зоне проведения СВО.
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