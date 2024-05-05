Не подвергать репрессиям членов семей врагов народа указанных категорий

Документ от 12.12.1942 года, ,где товарищ Берия предлагает пересмотреть отношения к членам семей врагов народа, которые имеют родственников в Красной Армии или имеют в составе семьи лиц призывного возраста.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии