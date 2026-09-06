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Воронежские новости

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Воронежская область в жёлтом уровне из-за сильного ветра

Воронежская область в жёлтом уровне из-за сильного ветра

По данным синоптиков, порывы ветра местами по региону могут достигать 15–17 метров в секунду. Предупреждение продлится 06:00 до 18:00 часов.

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