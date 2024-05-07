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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сваймен – 8-й вратарь в истории НХЛ, пропустивший не более 2 голов в каждом из 7 матчей в старте с начала плей-офф

Вратарь «Бостона» был признан первой звездой первого матча серии второго раунда Кубка Стэнли против «Пантерс» (5:1, 1-0).

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