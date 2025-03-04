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19-летнего киберпреступника схватили в Челябинской области

19-летнего киберпреступника схватили в Челябинской области

Рассказываем, что у него нашли и в чём обвиняют.Сотрудники управления по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД России по Челябинской области задержали 19-летнего жителя Копейска, подозреваемого в незаконном обращении с компьютерными данными, содержащими персональную информацию.

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