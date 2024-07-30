Врач перечислил способы, как легче перенести магнитную бурю

В частности, нужно высыпаться, отдыхать и проводить время на свежем воздухе Во время магнитных бурь рекомендуется избегать физических и эмоциональных нагрузок, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского депздрава Андрей Тяжельников.
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