Врач перечислил способы, как легче перенести магнитную бурю

В частности, нужно высыпаться, отдыхать и проводить время на свежем воздухе Во время магнитных бурь рекомендуется избегать физических и эмоциональных нагрузок, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского депздрава Андрей Тяжельников.