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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Даллас» вышел вперед в серии с «Виннипегом», выиграв 3-й матч (5:2). Рантанен стал 1-й звездой с 1+2

«Старс» выиграли 3-й матч со счетом 5:2, забросив три шайбы подряд в третьем периоде. Первой звездой признан форвард «Далласа» Микко Рантанен, набравший 3 (1+2) очка в этой игре.

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