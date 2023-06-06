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Билл Гейтс опубликовал список книг, которые он рекомендует прочитать летом

Билл Гейтс опубликовал список книг, которые он рекомендует прочитать летом

Сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс посоветовал список книг, которые можно почитать летом. Перечень отличается своими особенностями по сравнению с предыдущими.

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