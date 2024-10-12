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Феномен русского рукопашного боя, или 70 фронтовых побед разведчика Коняева

Феномен русского рукопашного боя, или 70 фронтовых побед разведчика Коняева

Еще во времена наполеоновских войн русский рукопашный бой наводил на врага ужас. Но со временем техника оттачивалась, совершенствовалась и приводилась к определенной системе, что позволило сделать ее к середине XX столетия значительно более эффективной.

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