В Петербурге к жёлтой АЗС выстроились 40 машин из-за дефицита бензина

На Аптекарской набережной в Петербурге образовалась автомобильная очередь длиной 30–40 машин к заправке с жёлтым оформлением.
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