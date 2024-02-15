Ожоги любви: на ТВ выйдет «российский сериал тысячелетия»

2х2 начал съёмки пародии на все российские мелодрамы сразу. Главные герои сериала «Ожоги любви» предоставлено Пресс-службойТелеканал 2х2 приступил к съёмкам сериала «Ожоги любви» – пародийной карикатурной мелодрамы, высмеивающей штампы популярных мыльных опер.
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