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Байден обсудит ситуацию вокруг РФ и Киева с главами «Бухарестской девятки»

Байден обсудит ситуацию вокруг РФ и Киева с главами «Бухарестской девятки»

Президент США Джо Байден после намеченного на четверг, 9 декабря, телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским планирует обсудить с лидерами стран «Бухарестской девятки» ситуацию вокруг Украины, сообщает пресс-служба Белого дома.

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