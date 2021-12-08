Байден обсудит ситуацию вокруг РФ и Киева с главами «Бухарестской девятки»

Президент США Джо Байден после намеченного на четверг, 9 декабря, телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским планирует обсудить с лидерами стран «Бухарестской девятки» ситуацию вокруг Украины, сообщает пресс-служба Белого дома.
Президент США Джо Байден после намеченного на четверг, 9 декабря, телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским планирует обсудить с лидерами стран «Бухарестской девятки» ситуацию вокруг Украины, сообщает пресс-служба Белого дома.
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