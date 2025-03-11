Вчерашней ночью и ранним утром в Москве и Подмосковье, Белгородской и Курской областях неустанно работала наша ПВО.
Самый массированный налет БПЛА: Россия – под ударом, Украина – на коленях
Комментарии
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М
ММ
"еще шесть людей в Подмосковье получили ранения. "- нейросеть статью писала? Так ЛЮДИ не говорят.
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16 час.
Владислав Владислав
Хорошая статья.
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10 час.
Компанцев Сергей
Самый массированный налет БПЛА: Россия – под ударом, Украина – на коленях. а что потом будет укры как вы в чат рулетке а нас за шо , а теперь я спрашиваю почему вы выполнили дурацкий приказ теперь каждый и баба тоже бункеровка от года от роду , и света у вас не будет посмотрите какой был Киев после освобождения в то время а кто строил все СССР и платить будете с 91 года золотом что у Украине есть свои цементные заводы и прочего от гвоздя ...
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9 час.
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