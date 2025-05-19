В России нашли останки украинского ученого. 16 лет назад он вышел с турбазы в Бурятии и бесследно исчез

Останки украинского ученого, бесследно пропавшего в июне 2009 года, нашли в Бурятии. Как пишет Baza, 16 лет назад на тот момент 73-летний доктор технических наук Анатолий Новиков приехал в Улан-Удэ из Винницы на международный Крейнделевский семинар по плазменной эмиссионной электронике.