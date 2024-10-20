Турэксперт Мкртчян: на Новый год выгоднее покупать туры на ближние направления

Новогодние праздники считаются «горячим» сезоном, в который цены на туры значительно повышаются. Однако купить недорогую путевку можно, если выбирать более близкие направления, считает вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.
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