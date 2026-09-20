Триллер на "Этихаде": "Манчестер Сити" пропустил три, но забил пять

В пятом туре АПЛ сезона-2026/27 "Манчестер Сити" принимал аутсайдеров из "Сандерленда". Матч 20 сентября 2026 года закончился с хоккейным счетом 5:3.
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