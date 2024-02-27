«Правильно»: Елена Драпеко поддержала запрет сериала с Михалковой

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре актриса Елена Драпеко и заслуженная артистка России Елена Драпеко отреагировала на удаление из онлайн-кинотеатров сериала «Алиса не может ждать» с Анной Михалковой в главной роли.
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