«Правильно»: Елена Драпеко поддержала запрет сериала с Михалковой

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре актриса Елена Драпеко и заслуженная артистка России Елена Драпеко отреагировала на удаление из онлайн-кинотеатров сериала «Алиса не может ждать» с Анной Михалковой в главной роли.