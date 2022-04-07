«Чикаго» завершит регулярку с результатом 1-14 против четырех лучших команд Востока

«Чикаго» в среду потерпел крупное поражение от «Бостона» (94:117), который занимает 2-е место на Востоке.

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