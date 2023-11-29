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Россия заняла 11-е место в мире по экспорту шоколада

Россия заняла 11-е место в мире по экспорту шоколада

Россия заняла 11-е место в списке лидеров по экспорту шоколада в мире. РИА Новости со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade и Ассоциации предприятий кондитерской промышленности АСКОНД сообщает, что первое место заняла Германия – она продала сладкой продукции на 3,84 млрд долларов за прошедшие месяцы 2023 года (на 13% больше, чем в прошлом году).

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