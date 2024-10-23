Fallout: London скачали более миллиона раз — достижение покорилось масштабному мод...

Fallout: London скачали более миллиона раз — достижение покорилось масштабному моду в особенный для Fallout деньСегодня, 23 октября, серия постапокалиптических ролевых игр Fallout от Bethesda отмечает так называемый День Fallout.
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