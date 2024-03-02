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Живая Кубань

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«Будто на камень наехал»: в Сети возмущены поведением водителя в Сочи, многократно переехавшего кота на автомобиле

«Будто на камень наехал»: в Сети возмущены поведением водителя в Сочи, многократно переехавшего кота на автомобилеСовершенно чудовищный случай произошел накануне в 16:22, на улице Кутаисская 2А, в ФТ Сириус.

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