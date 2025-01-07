Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 739 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей
    очередная брехня.В Северной Корее ...
  • Владимир Акулов
    Почитайте  их  Коран...  Там  написано  : Убей  неверного ударом  ножа  в  горло ...Это  далеко   не  наше  "подставь...Намаз напоказ--на...
  • Григорий Худенко
    Эти могут.США уже готовятся...

США уже готовятся захватить нашу базу в Сирии. Или пугают перед переговорами?

США уже готовятся захватить нашу базу в Сирии. Или пугают перед переговорами?

Популярное американское издание 19FortyFive публикует статью американского военного эксперта, бывшего сотрудника Пентагона Майкла Рубина под провокационным заголовком "Как Америка может захватить российскую военно-морскую базу Тартус в Сирии".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ayrat Мухаметшин
Похоже их нет у тебя...
Ответить
9 час.
Артем Казаков
ну вообще-то .если бы Вы немного в истории вопроса разобрались,то не стали бы утверждать,что ни кто не возражает.Мало того,в самой Сирии столько разных сил,которые между собой не дружили и не дружат  ,что  без флакона не разобраться.Алавиты,арабы,курды.туркоманы,шииты,сунниты,христиане.Кроме того  как минимум евреям,туркам,пиндосам Россия там на хрен не сплющилась.А есть ещё монархии залива,Иордания,Иран.Короче там такой узел и клубок змей,что мама не горюй. И тупо одной военной силы совершенно не достаточно.тем более .что на востоке она хоть и имеет значение,но не она определяет течение  политики. Хитрость,предательство,подкуп.и т.д. это играет более важную роль.Так было ,так есть и так будет в этом регионе всегда,и у пиндосов в этих делах,опыта и возможностей  гораздо больше.Россия  по правилам в белом вся играет,а против неё  пацаны без тормозов и даже понятий
Ответить
9 час.
Григорий Худенко
Эти могут.
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх