США уже готовятся захватить нашу базу в Сирии. Или пугают перед переговорами?

Артем Казаков

ну вообще-то .если бы Вы немного в истории вопроса разобрались,то не стали бы утверждать,что ни кто не возражает.Мало того,в самой Сирии столько разных сил,которые между собой не дружили и не дружат ,что без флакона не разобраться.Алавиты,арабы,курды.туркоманы,шииты,сунниты,христиане.Кроме того как минимум евреям,туркам,пиндосам Россия там на хрен не сплющилась.А есть ещё монархии залива,Иордания,Иран.Короче там такой узел и клубок змей,что мама не горюй. И тупо одной военной силы совершенно не достаточно.тем более .что на востоке она хоть и имеет значение,но не она определяет течение политики. Хитрость,предательство,подкуп.и т.д. это играет более важную роль.Так было ,так есть и так будет в этом регионе всегда,и у пиндосов в этих делах,опыта и возможностей гораздо больше.Россия по правилам в белом вся играет,а против неё пацаны без тормозов и даже понятий