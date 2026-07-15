Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

37 072 подписчика

Российским предпринимателям помогут с поиском денег

Российским предпринимателям помогут с поиском денег

«Одноклассники» и Банк России запускают просветительский спецпроект для предпринимателей, где объяснят, как устроены финансовые инструменты, где предпринимателю искать финансирование, как выбрать подходящий вариант и избежать распространенных ошибок, рассказала соцсеть «Ленте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии