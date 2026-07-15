Российским предпринимателям помогут с поиском денег

«Одноклассники» и Банк России запускают просветительский спецпроект для предпринимателей, где объяснят, как устроены финансовые инструменты, где предпринимателю искать финансирование, как выбрать подходящий вариант и избежать распространенных ошибок, рассказала соцсеть «Ленте.