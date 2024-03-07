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Бисмак Бийомбо потерял сознание в матче с «Портлендом»

Бисмак Бийомбо потерял сознание в матче с «Портлендом»

Бийомбо не выходил на площадку в гостевой игре с «Портлендом», но в первой четверти матча, во время тайм-аута, внезапно потерял сознание.

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