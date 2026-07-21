Воронежские энергетики предупреждают об опасности рыбалки вблизи линий электропередачи

Охранная зона ЛЭП — это территория по обе стороны от крайних проводов воздушной линии. Для линий напряжением 0,4 кВ она составляет 2 метра, для 10 кВ — 10 метров, для 35 кВ — 15 метров, для 110 кВ — 20 метров.