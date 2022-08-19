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В Воронежской области полицейскими задержан подозреваемый в незаконном культивировании конопли и хранении марихуаны

Сотрудникам уголовного розыска ОМВД России по Бобровскому району поступила информация о том, что на территории райцентра ранее судимый за хранение наркотиков 58-летний мужчина занимается культивированием запрещенного растения – конопли.

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