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Ash Santos: Andrea's surprised to fall in love with 'Marshals' team, Montana

Ash Santos' Andrea spends most of S1 of "Marshals" trying to get transferred back to the East Coast after a brief banishment to Montana.

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