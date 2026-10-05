Ash Santos: Andrea's surprised to fall in love with 'Marshals' team, Montana

Ash Santos' Andrea spends most of S1 of "Marshals" trying to get transferred back to the East Coast after a brief banishment to Montana.
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