Мединский донёс до Украины позицию Путина по встрече с Зеленским

Глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский на совещании президента с кабмином заявил, что РФ передала Украине в Стамбуле позицию Владимира Путина о том, что встреча глав государств при надлежащей подготовке возможна.
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