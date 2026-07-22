«Ураганы» смели до 50 боевиков ВСУ в лесопосадке вместе с блиндажами Юлия ЧелкановаРасчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» группировки «Восток» нанесли массированный удар по скрытому скоплению живой силы и резервов украинских формирований в лесополосе на одном из участков фронта.