«Дорога жизни» С началом зимы на Ладожском озере заработала ледовая трасса, которую жители блокадного Ленинграда назвали «Дорогой жизни».
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«Дорога жизни» С началом зимы на Ладожском озере заработала ледовая трасса, которую жители блокадного Ленинграда назвали «Дорогой жизни».
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