Недавно я сказал о том, что наш президент – добрейшей души человек, и так как я люблю подкреплять свои слова фактами, и все уже успокоились после недавних событий, всколыхнувших страну, о которых и писалось в той статье, значит, настало время ответить за свои слова и обосновать это утверждение.
Путин добрейший человек, но недоброжелатели и враги принимали это за слабость и не ценили
Комментарии
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ДП
Дмитрий Пузанов
Зато вы информированы по самое не могу. Итоговая цена нефти включала стоимость страховки и транспортные расходы, когда мы платили и то, и другое западным компаниям. А сейчас - платим сами себе. Поэтому эти затраты и не отражаются в цене нефти при поставках в Индию. А про "ненужные" рупии вы расскажете, когда введут единую валюту БРИКС.
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5 час.
Евгений Акимов
Да кто бы спорил, он (Путин) даже предательство прощает
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3 час.
Анатолий Федоров
Фраза: "наш президент – добрейшей души человек" - это особенно видно по Навальному. Ой видно хорошо.
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1 час.
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