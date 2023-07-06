Политика как она есть

40 828 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Федоров
    Фраза: "наш президент – добрейшей души человек" - это особенно видно по Навальному. Ой видно хорошо.Путин добрейший ч...
  • Александр Ляшенко
    "Военкурятник живёт как единый (очень тупой) организм. Hive mind, улей. Вчера все собирали на лодки, сегодня дружно с..."Вопреки". Хроник...
  • Александр Ляшенко
    Синельникова, внимательнее прочитать автора слабо?Вот например он о Сладкове:"Военкурятник живёт как единый (очень ту..."Вопреки". Хроник...

Путин добрейший человек, но недоброжелатели и враги принимали это за слабость и не ценили

Путин добрейший человек, но недоброжелатели и враги принимали это за слабость и не ценили

Недавно я сказал о том, что наш президент – добрейшей души человек, и так как я люблю подкреплять свои слова фактами, и все уже успокоились после недавних событий, всколыхнувших страну, о которых и писалось в той статье, значит, настало время ответить за свои слова и обосновать это утверждение.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ДП
Дмитрий Пузанов
Зато вы информированы по самое не могу. Итоговая цена нефти включала стоимость страховки и транспортные расходы, когда мы платили и то, и другое западным компаниям. А сейчас - платим сами себе. Поэтому эти затраты и не отражаются в цене нефти при поставках в Индию. А про &quot;ненужные&quot; рупии вы расскажете, когда введут единую валюту БРИКС.
Ответить
5 час.
Евгений Акимов
Да кто бы спорил, он (Путин) даже предательство прощает
Ответить
3 час.
Анатолий Федоров
Фраза: &quot;наш президент – добрейшей души человек&quot; - это особенно видно по Навальному. Ой видно хорошо.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх