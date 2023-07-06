Путин добрейший человек, но недоброжелатели и враги принимали это за слабость и не ценили

Недавно я сказал о том, что наш президент – добрейшей души человек, и так как я люблю подкреплять свои слова фактами, и все уже успокоились после недавних событий, всколыхнувших страну, о которых и писалось в той статье, значит, настало время ответить за свои слова и обосновать это утверждение.