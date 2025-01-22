В Госдуме представят законопроект о приоритетном трудоустройстве жен мобилизованных

С инициативой выступила группа депутатов от ЛДПР Группа депутатов от ЛДПР под руководством лидера партии Леонида Слуцкого 22 января внесет в Госдуму законопроект, который предлагает предоставить женам мобилизованных преимущественное право на трудоустройство в государственных учреждениях и воинских частях, а также гарантировать сохранение их должностей в случае сокращения штата.
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