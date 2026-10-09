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Аферисты обманывали граждан под предлогом оформления кредитов

Шайка аферистов, обманывавших граждан под предлогом предоставления им кредитов, осуждена Останкинским судом столицы.

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