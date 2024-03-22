Цена кредитов бьет рекорды: сколько еще это продлится

Цена кредитов для заемщиков бьет рекорды, пишет «Коммерсант». Полная стоимость кредита (ПСК) в сегменте кредитов наличными достигла многолетнего максимума в 31,4% годовых, следует из данных БКИ «Скоринг бюро».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии