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Закон и Порядок

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Путин не указ: Власть на местах будет стоять насмерть

Путин не указ: Власть на местах будет стоять насмерть

Почему местные элиты откровенно игнорируют призыв президента дать дорогу во власть ветеранам боевых действий На прошлой неделе в Забайкальском крае снятые с выборов ветераны СВО обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой восстановить справедливость.

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Комментарии
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Александр Рожков
Главный союзник власти - дурость народа!
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7 час.
Александр Рожков
Я понял вас. Кругом бардак, но Путин всегда прав.... Он вас услышал и пошел седлать коней... Ждите...
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7 час.
Николай Кучков
Менять нужно партию чинуш-единую Россию на партию боевого братства.Такая партия будет эффективна для народа
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2 час.

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