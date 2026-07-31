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Аргументы недели

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«Роснефть» восстанавливает водные биоресурсы: в июле выпущено почти 30 млн мальков в водоемы страны

«Роснефть» восстанавливает водные биоресурсы: в июле выпущено почти 30 млн мальков в водоемы страны

«Роснефть» вносит значительный вклад в восстановление водных биоресурсов и сохранение биоразнообразия в регионах производственной деятельности.

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