Альпийский цветок подтвердил предсказание Дарвина о плотоядных растениях

Ботаники подтвердили новую линию плотоядных растений там, где её ожидал ещё Чарльз Дарвин. Речь идёт не о привычной венериной мухоловке и не о жирянке, а об альпийском растении Saxifraga candelabrum, которое использует липкие структуры для ловли насекомых.
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