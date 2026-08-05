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Пронедра

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Альпийский цветок подтвердил предсказание Дарвина о плотоядных растениях

Альпийский цветок подтвердил предсказание Дарвина о плотоядных растениях

Ботаники подтвердили новую линию плотоядных растений там, где её ожидал ещё Чарльз Дарвин. Речь идёт не о привычной венериной мухоловке и не о жирянке, а об альпийском растении Saxifraga candelabrum, которое использует липкие структуры для ловли насекомых.

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