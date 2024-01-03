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Добрый Мир

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«Мы не выйдем на границы 1991 года, но это не поражение» – Арестович 

«Мы не выйдем на границы 1991 года, но это не поражение» – Арестович 

Украина не сможет вернуть себе территории, потерянные после 2014 года. Об этом в эфире интернет-канала «Альфа и Омега» заявил бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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