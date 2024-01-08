Дакар-2024. Кинтанилья выиграл 3-й этап в классе мотоциклов, Бранч – лидер ралли

В Саудовской Аравии проходит третий этап ралли-рейда «Дакар-2024» (Давадми – Аль-Саламия). Гонщик «Хонды» Пабло Кинтанилья быстрее всех проехал спецучасток в категории мотоциклов, в то время как двукратный чемпион Сэм Сандерленд («Гасгас») сошел.
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