Дакар-2024. Кинтанилья выиграл 3-й этап в классе мотоциклов, Бранч – лидер ралли

В Саудовской Аравии проходит третий этап ралли-рейда «Дакар-2024» (Давадми – Аль-Саламия). Гонщик «Хонды» Пабло Кинтанилья быстрее всех проехал спецучасток в категории мотоциклов, в то время как двукратный чемпион Сэм Сандерленд («Гасгас») сошел.