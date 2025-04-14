«Больной человек» В сети разоблачили блогершу с 14 детьми, учившую женщин подчиняться мужьям. Кем она оказалась на самом деле?

Во всем подчиняться мужу, не носить откровенные наряды, отказаться от собственных интересов и целиком посвятить себя семье — всему этому своих подписчиц учила блогерша с говорящим ником Патриархальная Ханна (Patriarchy Hannah).
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