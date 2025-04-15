Депутат Зохреванд: конфликт с Ираном будет означать развал США

По мнению члена парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Абольфазла Зохреванда, обострение конфликта между Вашингтоном и Тегераном может привести к краху самих Соединённых Штатов.
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