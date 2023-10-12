Иранские танки идут к границе с Ираком

12 октября в Сети появилось много интересных видео с территории Восточного Курдистана (Иранского Курдистана) – западной и северо-западной части Ирана, которая имеет указанное неофициальное название, так как большинство или значительное число жителей данного региона составляют курды.
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