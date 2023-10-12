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Будни мужчин. Все что нам интересно

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Иранские танки идут к границе с Ираком

Иранские танки идут к границе с Ираком

12 октября в Сети появилось много интересных видео с территории Восточного Курдистана (Иранского Курдистана) – западной и северо-западной части Ирана, которая имеет указанное неофициальное название, так как большинство или значительное число жителей данного региона составляют курды.

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