«Разразится ад»: Трамп выдвинул ХАМАС жесткий ультиматум

Трамп пригрозил ХАМАС адом при отказе освободить заложников к полудню субботы Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе подписания указов потребовал от палестинского движения ХАМАС освободить всех заложников к полудню субботы, 15 февраля, трансляцию вел телеканал Fox News.
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