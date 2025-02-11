«Разразится ад»: Трамп выдвинул ХАМАС жесткий ультиматум

Трамп пригрозил ХАМАС адом при отказе освободить заложников к полудню субботы Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе подписания указов потребовал от палестинского движения ХАМАС освободить всех заложников к полудню субботы, 15 февраля, трансляцию вел телеканал Fox News.