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Бензема сделал дубль в первом матче после травмы. Из-за нее он пропустил почти 2 месяца и ЧМ-2022

Бензема сделал дубль в первом матче после травмы. Из-за нее он пропустил почти 2 месяца и ЧМ-2022

Карим Бензема оформил дубль в матче с «Вальядолидом». «Реал» выиграл в 18-м туре Ла Лиги со счетом 2:0.

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