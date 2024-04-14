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АТОР: в Израиле, Иордании, Ираке и Ливане российских туристов нет

АТОР: в Израиле, Иордании, Ираке и Ливане российских туристов нет

В Иране в настоящее время есть российские туристы, находящиеся в стране с экскурсионными турами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.

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