АТОР: в Израиле, Иордании, Ираке и Ливане российских туристов нет

В Иране в настоящее время есть российские туристы, находящиеся в стране с экскурсионными турами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.
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