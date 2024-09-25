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Царьград

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Дело в деньгах - или всё сложнее? Кашпировский и иноагенты открыли против России "второй фронт"

Дело в деньгах - или всё сложнее? Кашпировский и иноагенты открыли против России "второй фронт"

Дело просто в деньгах - или с очередным "контрнаступом" всё сложнее? Анатолий Кашпировский и многочисленные иноагенты открыли против России "второй фронт".

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Комментарии
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ИГ
Ирина Галивец
Одни вопросы у народа - кто допустил этих Кашпировских, пугалкиных, виторганов, ревв? Когда уберут Эрнста? Только у власти нет ответов…
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17 час.
СЗ
Светлана Зуева
Малаховы,кашпировские,чумаки и прочая лабуда пусть лечат теперь запад. Там мноооого пациентов ,больных на голову....
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14 час.

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