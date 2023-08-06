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Боррель призвал африканские страны голодать ради независимости от РФ

Боррель призвал африканские страны голодать ради независимости от РФ

Глава МИД Евросоюза объясняет, что поставка России в Африку бесплатного зерна – это попытка возрождения рабства.

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Комментарии
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Татьяна Собколова
👍👍👍😂
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6 час.
Геннадий Ушаков
А может для примера Африке, Борелю сдохнуть от голода. Был бы хороший пример и тем более этот не нужен никому
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4 час.
Nikolay Stepanov
Их специально подбирают США для управления Европой, чего стоит гинеколог фон дер Бляйден...
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4 час.

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