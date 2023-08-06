Боррель призвал африканские страны голодать ради независимости от РФ

Новости - только актуальноеПодписатьсяБоррель призвал африканские страны голодать ради независимости от РФГлава МИД Евросоюза объясняет, что поставка России в Африку бесплатного зерна – это попытка возрождения рабства.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииТатьяна Собколова👍👍👍😂Ответить6 час.Геннадий УшаковА может для примера Африке, Борелю сдохнуть от голода. Был бы хороший пример и тем более этот не нужен никомуОтветить4 час.Nikolay StepanovИх специально подбирают США для управления Европой, чего стоит гинеколог фон дер Бляйден...Ответить4 час.
Свежие комментарии